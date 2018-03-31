В Польше перевернулся автобус с россиянами, есть пострадавшие

На автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице на юге Польши, в результате столкновения с легковым автомобилем перевернулся туристический автобус с россиянами. В ДТП пострадали 11 человек.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что россияне возвращались из турпоездки в Чехию. После столкновения с автомобилем автобус съехал в ров и перевернулся. Автобусом путешествовало 30 человек, двое из которых попали в больницу, а остальным оказана помощь на месте ДТП.

Сейчас пассажиров опрашивают представители полиции и прокуратуры. После прибытия другого автобуса они продолжат путешествие в Россию.