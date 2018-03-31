У Польщі перекинувся автобус із росіянами, є постраждалі

На автошляху №34 поблизу населеного пункту Свєбодзіце, що на півдні Польщі, внаслідок зіткнення з легковим автомобілем перекинувся туристичний автобус із росіянами. У ДТП постраждали 11 людей.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Зазначається, що росіяни поверталися з турпоїздки до Чехії. Після зіткнення з автомобілем автобус з'їхав у рів і перекинувся. Автобусом подорожувало 30 осіб, двоє з яких потрапили до шпиталю, а решті надано допомогу на місці автопригоди.

Зараз пасажирів опитують представники поліції та прокуратури. Після прибуття іншого автобуса вони продовжать подорож до Росії.