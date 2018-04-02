В Польше планируют построить скоростное шоссе к украинской границе

В Польше уже через несколько лет появится скоростное шоссе к украинскому пункту пропуска "Ягодин". Новая экспресс-дорога будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

Об этом сообщили на официальной странице государственного агентства автодорог "Укравтодор" в Facebook.

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В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 до украинской границы с выходом на наш КПП "Ягодин". При этом с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин",

– говорится в сообщении.

Длина польской трассы составит 75 километров. Запланировано строительство семи узлов с необходимой инфраструктурой: парковочными местами, санитарно-бытовыми помещениями, комплексами автозаправочных станций и ресторанов и др.

В Польшу на работу подрядчиков выделили 23 месяца. Результаты их работы будут использованы для разработки тендерной документации.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет внедрить жесткое соблюдение грузовых норм для транспорта. По его мнению, это обеспечит качество и безопасность дорог.