У Польщі планують побудувати швидкісне шосе до українського кордону

У Польщі вже за декілька років з'явиться швидкісне шосе до українського пункту пропуску "Ягодин". Нова експрес-дорога буде мати по дві смуги руху в кожну сторону.

Про це повідомили на офіційній сторінці державного агентства автодоріг "Укравтодор" у Facebook.

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У Польщі планують побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону з виходом на наш КПП "Ягодин". При цьому з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП "Ягодин",

– йдеться в повідомленні.

Довжина польської траси складатиме 75 кілометрів. Заплановано будівництво семи вузлів із необхідною інфраструктурою: паркувальними місцями, санітарно-побутовими приміщеннями, комплексами автозаправних станцій та ресторанів тощо.

У Польщі на роботу підрядників виділили 23 місяці. Результати їхньої праці будуть використані для розробки тендерної документації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче впровадити жорстке дотримання вантажних норм для транспорту. На його думку, це забезпечить якість та безпеку доріг.