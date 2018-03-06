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В Польше прокомментировали жестокий ультиматум США

659 Читати новину українською
Заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий
Заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий / Фото из свободных источников

В МИД Польши удивлены информацией о якобы ультиматуме США по закону об Институте национальной памяти, они утверждают, что его не было.

Во вторник, 6 марта, заместитель главы МИД Польши Бартош Чихоцкий заверил, что в Польши и США нормальные рабочие отношения, передает "Корреспондент" со ссылкой на TVN24. Он опроверг информацию о якобы наложении вето на контакты с властью Польши через закон о Холокосте.

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"Это неправда, не было ни одного ультиматума. Американская сторона выражала обеспокоенность в связи с законом, ставила вопрос еще на этапе работы над проектом. В них по-прежнему есть свои сомнения. Однако, для нас это не было неожиданностью. Мы контактируем с американскими дипломатами, и в нашем общении нет речи ультиматума", — отметил Бартош Чихоцкий.

Дипломат опроверг информацию о якобы блокировании встречи США на высшем уровне с польской стороной. Известно также, что не было запланировано никаких встреч.

Ранее сообщалось, что польский портал Onet имеет документы, подтверждающие введение ограничительных мер США против польской власти.

По этим документам, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут приехать с визитом в Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими чиновниками.

К слову, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал марш праворадикалов, который прошел 4 марта во Львове.

Теги: Новости США Новости Польши
Источник: 24 Канал
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