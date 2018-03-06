13:53
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Польщі прокоментували жорстокий ультиматум США

3261
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Чихоцький
Заступник глави МЗС Польщі Бартош Чихоцький / Фото з вільних джерел

У МЗС Польщі здивовані інформацією про нібито ультиматум США щодо закону про Інститут національної пам'яті, вони переконують, що його не було.

У вівторок, 6 березня, заступник глави МЗС Польщі Бартош Чихоцький запевнив, що у Польщі та США нормальні робочі стосунки, передає "Кореспондент" з посиланням на TVN24. Він заперечив інформацію про нібито накладання вето на контакти з владою Польщі через закон про Голокост.

Читайте також: Українці та поляки пікетують польську прокуратуру через "антибандерівський" закон

"Це неправда, не було жодного ультиматуму. Американська сторона висловлювала стурбованість у зв'язку із законом, ставила питання ще на етапі роботи над проектом. У них як і раніше є свої сумніви. Однак, для нас це не було несподіванкою. Ми контактуємо з американськими дипломатами, і в нашому спілкуванні немає мови ультиматуму", – зазначив Бартош Чихоцький.

Дипломат заперечив інформацію про нібито заблокування зустрічі США на вищому рівні з польською стороною. Відомо також, що не було заплановано жодних зустрічей.

Раніше повідомлялося, що польський портал Onet має документи, які підтверджують введення обмежувальних заходів США проти польської влади.

За цими документами, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не зможуть приїхати з візитом до Білого дому і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями.

До слова, заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький прокоментував марш праворадикалів, що пройшов 4 березня у Львові.

Теги: Новини США Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
407
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1499
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4166
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 2823
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2527
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук