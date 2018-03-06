У Польщі прокоментували жорстокий ультиматум США

У МЗС Польщі здивовані інформацією про нібито ультиматум США щодо закону про Інститут національної пам'яті, вони переконують, що його не було.

У вівторок, 6 березня, заступник глави МЗС Польщі Бартош Чихоцький запевнив, що у Польщі та США нормальні робочі стосунки, передає "Кореспондент" з посиланням на TVN24. Він заперечив інформацію про нібито накладання вето на контакти з владою Польщі через закон про Голокост.

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"Це неправда, не було жодного ультиматуму. Американська сторона висловлювала стурбованість у зв'язку із законом, ставила питання ще на етапі роботи над проектом. У них як і раніше є свої сумніви. Однак, для нас це не було несподіванкою. Ми контактуємо з американськими дипломатами, і в нашому спілкуванні немає мови ультиматуму", – зазначив Бартош Чихоцький.



Дипломат заперечив інформацію про нібито заблокування зустрічі США на вищому рівні з польською стороною. Відомо також, що не було заплановано жодних зустрічей.



Раніше повідомлялося, що польський портал Onet має документи, які підтверджують введення обмежувальних заходів США проти польської влади.

За цими документами, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Моравецький не зможуть приїхати з візитом до Білого дому і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями.

До слова, заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький прокоментував марш праворадикалів, що пройшов 4 березня у Львові.