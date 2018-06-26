В Польше работодатель бросил на улице украинку с инсультом, его будут судить

Дело польского работодателя, который оставил на улице работницу-украинку с инсультом, передали в суд.

Об этом сообщает "Укринформ".

Происшествие случилось в январе 2018-го. В украинки Оксаны К. произошло кровоизлияние в мозг. Польский бизнесмен Енджей Ц. решил обойти оплату лечения женщины и избежать ответственности. Для этого он вывез работницу в другой населенный пункт, оставил на автобусной остановке и вызвал полицию якобы к пьяному человеку.

Читайте также: Украинскому заробитчанину в Польше не отдали 200 тысяч гривен зарплаты

Дело получило широкую огласку. Открыли уголовное производство.

Как рассказала представитель окружной прокуратуры в Познани Магдалена Мазур-Прус, предпринимателю выдвинули девять обвинений. Восемь замечаний связаны с тем, что он не зарегистрировал в системе социального страхования Польши восемь иностранных работников.

Бизнесмену грозит до трех лет заключения.