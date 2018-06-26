В Польщі роботодавець кинув на вулиці українку з інсультом, його судитимуть

Справу польського роботодавця, який залишив на вулиці працівницю-українку з інсультом, передали до суду.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Подія трапилася у січні 2018-го. В українки Оксани К. стався крововилив у мозок. Польський бізнесмен Енджей Ц. вирішив оминути оплату лікування жінки та уникнути відповідальності. Для цього він вивіз працівницю в інший населений пункт, залишив на автобусній зупинці та викликав поліцію нібито до п'яної людини.

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Справа набула широкого розголосу. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.

Як розповіла представник окружної прокуратури в Познані Магдалена Мазур-Прус, підприємцю висунули дев'ять звинувачень. Вісім зауважень пов’язані з тим, що він не зареєстрував в системі соціального страхування Польщі вісьмох іноземних працівників.

Бізнесмену загрожує до трьох років ув'язнення.