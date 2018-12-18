В Польше учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты

Польские учителя начали общегосударственную акцию протеста в стране и требуют повышения заработной платы на более, чем 230 евро.

Об этом сообщил председатель организации Славомир Броняж, говорится на сайте "Польское радио".

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Броняж отметил, что основное требование протестующих – повышение заработной платы.

Мы требуем, в соответствии с содержанием принятого документа, повышения зарплаты на 1000 злотых (232 евро). Это обоснованное требование, поскольку последние данные показывают – средняя зарплата в Польше составляет около 5000 злотых (1162 евро). Поэтому диспропорция между зарплатой учителей и общим уровнем заработков в Польше, к сожалению, увеличивается,

– ответил протестующий.

Славомир Броняж не сообщил, в чем именно будет заключаться акция протеста и когда наступит кульминация акции. Также добавил, что организация поддерживает тех работников образования, которые массово ушли на больничный, демонстрируя таким образом протесты.

"Мы хотим поговорить с Министерством национального образования. Эти переговоры, в которых приглашаются как премьер-министр, так и министр национального образования, запланированы на 8 января", – сказал Броняж.