У Польщі вчителі вийшли на протест з вимогою підвищити зарплати

Польські вчителі розпочали загальнодержавну акцію протесту в країні та вимагають підвищення заробітної плати на понад 230 євро.

Про це повідомив голова організації Славомір Броняж, йдеться на сайті "Польське радіо".

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Броняж зазначив, що основна вимога протестувальників – підвищення заробітної плати.

Ми вимагаємо, відповідно до змісту прийнятого документа, підвищення зарплати на 1000 злотих (232 євро). Це обґрунтована вимога, оскільки останні дані показують – середня зарплата у Польщі складає близько 5000 злотих (1162 євро). Тому диспропорція між зарплатою вчителів і загальним рівнем заробітків у Польщі, на жаль, збільшується,

– відповів протестувальник.

Славомір Броняж не повідомив, у чому саме полягатиме акція протесту і коли настане кульмінація акції. Також додав, що організація підтримує тих працівників освіти, котрі масово пішли на лікарняний, демонструючи таким чином протести.

"Ми хочемо поговорити з Міністерством національної освіти. Ці переговори, до яких запрошуються як прем'єр-міністр, так і міністр національної освіти, заплановані на 8 січня", – сказав Броняж.