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      В Польше в результате сжигания травы погиб человек

      14 Читати новину українською
      В Польше в результате сжигания травы погиб человек
      / dyvys.info

      Сжигание травы – такая же проблема для Польши, как и для Украины. В соседней стране с начала января один человек погиб и одиннадцать получили ожоги в пожарах, вызванных сжиганием сухостоя.

      Количество пожаров из-за поджогов листьев пугает – всего за неполных три месяца их произошло 10 тысяч по всей Польше, пишет "Польское радио".

      Читайте также: Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?

      Этот показатель увеличился вдвое против аналогичного периода в прошлом году.

      По словам представителя Государственной пожарной службы Польши Павела Фронтчака, если во время сжигания сухой травы поднимется сильный ветер, то от огня почти невозможно убежать.

      Наибольшее количество пожаров произошло в трех воеводствах:

      • в Мазовецком – 1 650;
      • в Подкарпатском – 1 500;
      • в Малопольском – более 1 300.

      В 2018 году в Польше в результате пожаров от сжигания сухостоя погибли семь человек, 81 человек получил ожоги.

      Отметим, что жечь сухую траву там запрещено законодательно. За это можно сесть за решетку до 12 лет.

      Почему сжигать траву вредно и опасно: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Пожар Экология Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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