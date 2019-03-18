У Польщі внаслідок спалювання трави загинула людина

Спалювання трави – така ж проблема для Польщі, як і для України. У сусідній країні з початку січня одна людина загинула і одинадцятеро дістали опіки у пожежах, причинених спалюванням стерні.

Кількість пожеж через підпали листя лякає – всього за неповних три місяці їх сталось 10 тисяч по всій Польщі, пише "Польське радіо".

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Цей показник збільшився вдвічі від аналогічного періоду минулоріч.

За словами речника Державної пожежної служби Польщі Павела Фронтчака, якщо під час спалювання сухої трави підніметься сильний вітер, то від вогню стане майже неможливо втекти.

Найбільша кількість пожеж сталась у трьох воєводствах:

у Мазовєцькому – 1 650;

у Підкарпатському – 1 500;

у Малопольському – понад 1 300.

У 2018 році у Польщі внаслідок пожеж від спалювання стерні загинули семеро людей, 81 особа отримала опіки.

Зазначимо, що палити стерню там заборонено законодавчо. За це можна сісти за ґрати до 12 років.

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