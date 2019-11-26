В Польше за газовые контракты с Россией задержали топменеджеров

В Польше генпрокуратура задержала трех бывших членов правления газовой компании. Их обвиняют в заключении невыгодных контрактов по поставке газа из России. Вследствие этого компании нанесли ущерб на сумму свыше 200 миллионов долларов.

Региональная прокуратура в Лодзи ведет подготовительное производство по газовым контрактам, подписанным с Россией, сообщили на сайте polskieradio24.pl.

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По требованию прокуратуры задержали бывших членов газовой компании EuRoPol GAZ, которые входили в состав правления с 20 января 2010 года до 31 декабря 2010 года.

Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и неисполнении своих обязанностей. Прокуратура утверждает, что своими действиями бывшие работники компании нанесли ей ущерб на сумму более 848 миллионов злотых (более 217 миллионов долларов). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно о сделке, вызвавшей претензии?

В ней польская сторона обязалась отказаться от иска против "Газпром экспорта" в Международный коммерческий арбитражный суд. В иске Польша требовала оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году. В соглашении также говорилось о совместном заявлении EuRoPol GAZ и Gazprom Export об отсутствии взаимных претензий за период с 1 января 2006 года до 31 декабря 2009 года.

О газовой компании EuRoPol GAZ