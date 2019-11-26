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      У Польщі за газові контракти з Росією затримали топменеджерів

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      У Польщі арештували менеджерів за газові контракти з Росією / www.europolgaz.com.pl

      У Польщі генпрокуратура затримала трьох ексчленів правління газової компанії. Їх звинувачують в укладенні невигідних контрактів щодо поставки газу з Росії. Внаслідок цього компанії завдали збитків на суму понад 200 мільйонів доларів.

      Регіональна прокуратура в Лодзі веде підготовче провадження щодо газових контрактів, підписаних з Росією, повідомили на сайті polskieradio24.pl.

      Зверніть увагу: Польща будує установку, щоб захиститися від неякісного російського газу

      На вимогу прокуратури затримали колишніх членів газової компанії EuRoPol GAZ, які входили до складу правління з 20 січня 2010 року до 31 грудня 2010 року.

      Їх звинувачують у зловживанні повноваженнями та невиконанні своїх обов’язків. Прокуратура стверджує, що своїми діями колишні працівники компанії завдали їй збитків на суму понад 848 мільйонів злотих (понад 217 мільйонів доларів). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

      Що відомо про угоду, що викликала претензії? У ній польська сторона зобов'язалася відмовитися від позову проти "Газпром експорту" у Міжнародний комерційний арбітражний суд. У позові Польща вимагала оплати послуг з транспортування газу через Польщу в 2007 році. В угоді також йшлося про спільну заяву EuRoPol GAZ і Gazprom Export про відсутність взаємних претензій за період з 1 січня 2006 року до 31 грудня 2009 року.

      Про газову компанію EuRoPol GAZ

      • Власник польської частини транзитного газопроводу Ямал-Європа.
      • Вона була створена для надання послуг з транспортування природного газу через Польщу.
      • До складу компанії входять представники Польщі та Росії, їм при цьому належать по 48% акцій, ще 4% володіє компанія Gas Trading S.A.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Газпром Газ Гроші Новини Польщі
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