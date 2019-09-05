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      В Польше задержали группу украинцев, которые "угрожали" совершить теракт в Варшаве

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      Во время допроса задержанные признались, что видео было шуткой
      Во время допроса задержанные признались, что видео было шуткой / Полиция Польши

      Польская полиция информировала о задержании трех граждан Украины, среди которых двое мужчин и одна женщина, которые на видеоролике угрожали совершить теракт в Варшаве.

      По словам представителя главного штаба полиции Польши Мариуша Цярка, украинцы были задержании в рамках операции по обеспечению безопасности международных мероприятий с 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает Polsat.

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      Благодаря быстрому и очень хорошему взаимодействию отделов, которые противодействуют киберпреступности главного управления полиции и полиции Варшавы, а затем криминалистов, мы подробно установили место нахождения этих лиц,
      – сообщил Цярка.

      Отмечается, что на месте, где находились граждане Украины было найдено и передано на экспертизу оружие.

      Представитель полиции отметил, что считает этот инцидент крайне серьезным, ведь, "если бы при входе полицейских в здание эти люди держали в руках такое оружие, то могла бы случиться трагедия".

      Впоследствии оказалось, что оружие не является огнестрельным, а во время допроса задержанные пояснили, что видео было шуткой. Полиция не выдвинула задержанным обвинений и отпустила их.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Оружие Полиция Новости Польши
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