Польская полиция информировала о задержании трех граждан Украины, среди которых двое мужчин и одна женщина, которые на видеоролике угрожали совершить теракт в Варшаве.

По словам представителя главного штаба полиции Польши Мариуша Цярка, украинцы были задержании в рамках операции по обеспечению безопасности международных мероприятий с 80-летия начала Второй мировой войны, сообщает Polsat.

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Благодаря быстрому и очень хорошему взаимодействию отделов, которые противодействуют киберпреступности главного управления полиции и полиции Варшавы, а затем криминалистов, мы подробно установили место нахождения этих лиц,

– сообщил Цярка.

Отмечается, что на месте, где находились граждане Украины было найдено и передано на экспертизу оружие.

Представитель полиции отметил, что считает этот инцидент крайне серьезным, ведь, "если бы при входе полицейских в здание эти люди держали в руках такое оружие, то могла бы случиться трагедия".

Впоследствии оказалось, что оружие не является огнестрельным, а во время допроса задержанные пояснили, что видео было шуткой. Полиция не выдвинула задержанным обвинений и отпустила их.