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      У Польщі затримали групу українців, які "погрожували" здійснити теракт у Варшаві

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      Під час допиту затримані зізналися, що відео було жартом
      Під час допиту затримані зізналися, що відео було жартом / Поліція Польщі

      Польська поліція інформувала про затримання трьох громадян України, серед яких двоє чоловіків та одна жінка, які на відеоролику погрожували здійснити теракт у Варшаві.

      За словами речника головного штабу поліції Польщі Маріуша Цярка, українці були затриманні в рамках операції із гарантування безпеки міжнародних заходів з 80-річчя початку Другої світової війни, повідомляє Polsat.

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      Завдяки швидкій і дуже хорошій взаємодії відділів, які протидіють кіберзлочинності головного управління поліції і поліції Варшави, а потім криміналістів, ми детально встановили місце перебування цих осіб,
      – повідомив Цярка.

      Зазначається, що на місці, де перебували громадяни України було знайдено та передано на експертизу зброю.

      Речник поліції наголосив, що вважає цей інцидент вкрай серйозним, адже, "якби під час входу поліцейських до будівлі ці люди тримали в руках таку зброю, то могла б трапитись трагедія".

      Згодом виявилося, що зброя не є вогнепальною, а під час допиту затримані пояснили, що відео було жартом. Поліція не висунула затриманим звинувачень та відпустила їх.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Зброя Поліція
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