В Польше задержали военного, который избил американских солдат

В польском городе Злоценец Западнопоморского воеводства арестовали польского военного, который избил двух американских солдат.

Об этом отметили в Окружной прокуратуре в Щецине, сообщает Wprost.

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Известно, что инцидент произошел ночью 22 июля в неслужебное для военных время. По неофициальным данным, драка произошла возле одного из баров в Злоценеце. Причина конфликта пока неизвестна.

"В результате избиения нанесен серьезный ущерб здоровью одного из потерпевших. Подозреваемый взят под временную стражу на три месяца", – заявила представительница прокуратуры Малгожата Войцехович.

Как отметила Войцехович, второй американский солдат пострадал меньше. Военнослужащему из Польши грозит до восьми лет лишения свободы.