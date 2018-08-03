У Польщі затримали військового, який побив американських солдатів

У польському місті Злоцєнєц Західнопоморського воєводства заарештували польського військового, який побив двох американських солдатів.

Про це зазначили в Окружній прокуратурі в Щецині, повідомляє Wprost.

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Відомо, що інцидент трапився уночі 22 липня у неслужбовий для військових час. За неофіційними даними, бійка сталася біля одного з барів в Злоцєнєці. Причина конфлікту наразі невідома.

"Унаслідок побиття завдано серйозної шкоди здоров'ю одного з потерпілих. Підозрюваного взято під тимчасову варту на три місяці", – заявила представниця прокуратури Малгожата Войцєхович.

Як зазначила Войцєхович, другий американський солдат постраждав менше. Військовослужбовцю з Польщі загрожує до восьми років позбавлення волі.