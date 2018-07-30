14:32
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • понедельник
    0°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Полтаве столкнулись полицейская машина и микроавтобус инкассаторов

32 Читати новину українською
В Полтаве столкнулись полицейская машина и микроавтобус инкассаторов
В Полтаве столкнулись полицейская машина и микроавтобус инкассаторов / poltava.to

В Полтаве столкнулись полицейская машина и авто инкассаторов. Уже известно, что аварию спровоцировал водитель инкассаторского Ford, который двинулся на красный свет. На перекрестке он столкнулся с полицейской машиной и перевернулся на бок.

ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 9:40. В результате столкновения инкассаторское авто перевернулось на бок, а в полицейского сильно повреждена передняя часть.

Читайте также: В Киеве пьяный водитель протаранил 7 машин: фото

Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев ДТП.

Мы взяли материал с камер видеонаблюдения. Было установлено, что водитель из инкассаторского автомобиля во время запрещенного сигнала выехал на перекресток, как раз во время движения других транспортных средств. В результате ДТП один автомобиль перевернулся, а другой, полицейский, получил механические повреждения. Водитель инкассаторского автомобиля обратился за медицинской помощью, так как жаловался на боль в области ноги,
– сказал спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Полтавский активист Дмитрий Бурмака написал на своей странице в Facebook, что в ДТП пострадали несколько человек, а виновниками аварии являются инкассаторы, которые якобы пересекали перекресток на красный свет.

Найполіція Полтава ДТП
Фото с места событий

Нацполіція Полтава Машини ДТП

Фото с места событий

"ДТП полиция и инкассаторы Полтава. Предварительно инкассаторы пересекали перекресток на красный свет. Несколько человек травмированы", – отметил активист.

 

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Новости Полтавы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
"Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
сегодня, 10:01 "Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
Настя Сукач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Чиновника "Укрзализныци" задержали за растрату 13 миллионов гривен
 31 августа 2016 , 13:21 1
Янукович не исключает помилования Тимошенко
 11 апреля 2013 , 18:03 11
Топ-новости: "Шахтер" победил "Динамо", результаты жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы
 22 апреля 2017 , 07:30
Аржанов: Еще ни разу не пожалел, что поехал в Казахстан, возвращение в Украину пока не планирую
 19 ноября 2017 , 09:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук