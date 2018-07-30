В Полтаве столкнулись полицейская машина и микроавтобус инкассаторов

В Полтаве столкнулись полицейская машина и авто инкассаторов. Уже известно, что аварию спровоцировал водитель инкассаторского Ford, который двинулся на красный свет. На перекрестке он столкнулся с полицейской машиной и перевернулся на бок.

ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 9:40. В результате столкновения инкассаторское авто перевернулось на бок, а в полицейского сильно повреждена передняя часть.

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Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев ДТП.

Мы взяли материал с камер видеонаблюдения. Было установлено, что водитель из инкассаторского автомобиля во время запрещенного сигнала выехал на перекресток, как раз во время движения других транспортных средств. В результате ДТП один автомобиль перевернулся, а другой, полицейский, получил механические повреждения. Водитель инкассаторского автомобиля обратился за медицинской помощью, так как жаловался на боль в области ноги,

– сказал спикер Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Полтавский активист Дмитрий Бурмака написал на своей странице в Facebook, что в ДТП пострадали несколько человек, а виновниками аварии являются инкассаторы, которые якобы пересекали перекресток на красный свет.



Фото с места событий

Фото с места событий

"ДТП полиция и инкассаторы Полтава. Предварительно инкассаторы пересекали перекресток на красный свет. Несколько человек травмированы", – отметил активист.