У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та мікроавтобус інкасаторів

У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та авто інкасаторів. Вже відомо, що аварію спровокував водій інкасаторського Fordа, який рушив на червоне світло. На перехресті він зіштовхнувся з поліцейською автівкою і перекинувся набік.

ДТП сталася сьогодні, 30 липня, близько 09:40. Унаслідок зіткнення інкасаторське авто перекинулось на бік, а в поліцейського сильно пошкоджена передня частина.

Читайте також: У Києві п’яний водій протаранив 7 машин: фото

Наразі правоохоронці розшукують очевидців ДТП.

Ми взяли матеріал із камер відеоспостереження. Було встановлено, що водій з інкасаторського автомобіля під час забороненого сигналу виїхав на перехрестя, якраз під час руху інших транспортних засобів. Внаслідок ДТП один автомобіль перекинувся, а інший, поліцейський, зазнав механічних пошкоджень. Водій інкасаторського автомобіля звернувся за медичною допомогою, бо скаржився на біль в області ноги,

– сказав речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

Полтавський активіст Дмитро Бурмака написав на своїй сторінці у Facebook, що у ДТП постраждали декілька людей, а винуватцями аварії є інкасатори, які нібито перетинали перехрестя на червоне світло.



Фото з місця подій



Фото з місця подій

"ДТП поліція та інкасатори Полтава. Попередньо інкасатори перетинали перехрестя на червоне світло. Декілька людей травмовано", – зазначив активіст.