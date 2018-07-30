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У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та мікроавтобус інкасаторів

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У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та мікроавтобус інкасаторів
У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та мікроавтобус інкасаторів / poltava.to

У Полтаві зіштовхнулись поліцейська машина та авто інкасаторів. Вже відомо, що аварію спровокував водій інкасаторського Fordа, який рушив на червоне світло. На перехресті він зіштовхнувся з поліцейською автівкою і перекинувся набік.

ДТП сталася сьогодні, 30 липня, близько 09:40. Унаслідок зіткнення інкасаторське авто перекинулось на бік, а в поліцейського сильно пошкоджена передня частина.

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Наразі правоохоронці розшукують очевидців ДТП.

Ми взяли матеріал із камер відеоспостереження. Було встановлено, що водій з інкасаторського автомобіля під час забороненого сигналу виїхав на перехрестя, якраз під час руху інших транспортних засобів. Внаслідок ДТП один автомобіль перекинувся, а інший, поліцейський, зазнав механічних пошкоджень. Водій інкасаторського автомобіля звернувся за медичною допомогою, бо скаржився на біль в області ноги,
– сказав речник Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

Полтавський активіст Дмитро Бурмака написав на своїй сторінці у Facebook, що у ДТП постраждали декілька людей, а винуватцями аварії є інкасатори, які нібито перетинали перехрестя на червоне світло.

Найполіція Полтава ДТП
Фото з місця подій

Нацполіція Полтава Машини ДТП
Фото з місця подій

"ДТП поліція та інкасатори Полтава. Попередньо інкасатори перетинали перехрестя на червоне світло. Декілька людей травмовано", – зазначив активіст.

 

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Полтави
Джерело: 24 канал
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