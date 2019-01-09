В Полтаве умер парень, которого сбила местная бизнесвумен

В Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе. Авария произошла еще в начале ноября в центре города. Местная бизнесвумен, владелица нескольких заведений питания Наталья Саенко на своем авто сбила Артема Левченко, который ехал на велосипеде.

Парень получил серьезные травмы головы.

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Артема срочно прооперировали, однако, находясь два месяца в коме, он скончался. Шокированные смертью подростка, полтавчане принесли к месту аварии цветы, игрушки и лампадки. Люди даже устроили акцию протеста – временно перекрыли дорогу и требовали объективного расследования.



Полтавчане принесли на место аварии цветы и игрушки

К слову, состоятельную водительницу до сих пор не задержали. По словам очевидцев, сразу после аварии муж водительницы забрал видеорегистратор, а полицейским отдал его уже пустым.



Фото с места ДТП

Как сообщают очевидцы происшествия, муж бизнесвумен также снял номера с автомобиля.

Если бы она ехала с такой скоростью, как это нужно было, то и последствия были бы совсем другие. Он бы остался жив. Так оставлять это дело нельзя, это боль, с которой его семья будет жить постоянно. Перед моими глазами стоит этот светлый паренек с такими ясными глазами,

– сказала соседка Артема Валенитина.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.