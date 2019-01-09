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      В Полтаве умер парень, которого сбила местная бизнесвумен

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      Почтение памяти Артема Левченко в Полтаве
      Почтение памяти Артема Левченко в Полтаве / Фото из открытых источников

      В Полтаве на Рождество умер 15-летний парень, которого два месяца назад сбила водитель на Мерседесе. Авария произошла еще в начале ноября в центре города. Местная бизнесвумен, владелица нескольких заведений питания Наталья Саенко на своем авто сбила Артема Левченко, который ехал на велосипеде.

      Парень получил серьезные травмы головы.

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      Артема срочно прооперировали, однако, находясь два месяца в коме, он скончался. Шокированные смертью подростка, полтавчане принесли к месту аварии цветы, игрушки и лампадки. Люди даже устроили акцию протеста – временно перекрыли дорогу и требовали объективного расследования.

      Полтавчани принесли на місце аварії квіти та іграшки
      Полтавчане принесли на место аварии цветы и игрушки

      К слову, состоятельную водительницу до сих пор не задержали. По словам очевидцев, сразу после аварии муж водительницы забрал видеорегистратор, а полицейским отдал его уже пустым.

      Фото з місця ДТП
      Фото с места ДТП

      Как сообщают очевидцы происшествия, муж бизнесвумен также снял номера с автомобиля.

      Если бы она ехала с такой скоростью, как это нужно было, то и последствия были бы совсем другие. Он бы остался жив. Так оставлять это дело нельзя, это боль, с которой его семья будет жить постоянно. Перед моими глазами стоит этот светлый паренек с такими ясными глазами,
      – сказала соседка Артема Валенитина.

      Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

      К слову, ранее по результатам судебно-медицинской экспертизы так и не удалось установить, была ли Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии. Как отметили в заключении Сотрудники Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, у них нет достаточно данных, чтобы это определить.

      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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