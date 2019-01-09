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      У Полтаві помер хлопець, якого збила місцева бізнесменка

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      Вшанування пам'яті Артема Левченка у Полтаві
      Вшанування пам'яті Артема Левченка у Полтаві / "Коло"

      У Полтаві на Різдво помер 15-річний хлопець, якого два місяці тому збила водійка на Мерседесі. Аварія сталася ще на початку листопада у центрі міста. Місцева бізнесменка, власниця кількох закладів харчування Наталія Саєнко на своєму авто збила Артема Левченко, який їхав на велосипеді.

      Хлопець отримав серйозні травми голови.

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      Артема терміново прооперували, проте, перебуваючи два місяці у комі, він помер. Шоковані смертю підлітка, полтавчани принесли до місця аварії квіти, іграшки та лампадки. Люди навіть влаштували акцію протесту – тимчасово перекрили дорогу та вимагали об'єктивного розслідування.

      Полтавчани принесли на місце аварії квіти та іграшки
      Полтавчани принесли на місце аварії квіти та іграшки

      До слова, заможну водійку досі не затримали. За словами очевидців, одразу після аварії чоловік водійки забрав відеореєстратор, а поліцейським його віддав уже порожнім. 

      Фото з місця ДТП
      Фото з місця ДТП

      Як повідомляють очевидці події, чоловік бізнесменки також познімав номера з автомобіля. 

      Якби вона їхала з такою швидкістю, як це потрібно було, то і наслідки були б зовсім інші. Він би залишився живий. Так залишати цю справу неможна, це біль, з яким його родина буде жити постійно. Перед моїми очима стоїть цей світлий хлопчина з такими ясними очима,
      – сказала сусідка Артема Валенитина.

      Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      До слова, раніше за результатами судово-медичної експертизи так і не вдалося встановити, чи була Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії. Як зауважили у висновку Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, у них немає достатньо даних, аби це визначити.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини Полтави
      Джерело: 24 канал
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