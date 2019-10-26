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      В популярной среди украинцев стране продолжили чрезвычайное положение

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      Чрезвычайное положение в Египте
      Чрезвычайное положение в Египте / www.spiegel.de

      В Египте продлили действие чрезвычайного положения еще на три месяца. Соответствующее решение вступает в силу с 27 октября.

      По информации Еgypt Independent, соответствующий документ подписал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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      Чрезвычайное положение в туристической стране ввели еще два с половиной года назад. Согласно документу, Вооруженным силам и Министерству внутренних дел предписано "принять необходимые меры для противостояния угрозе терроризма, прекращения его финансирования, обеспечить безопасность на всей территории республики, защищать государственную и частную собственность, а также жизни граждан".

      Указ вступает в силу по всей республике с 01:00 местного времени (02:00 по киевскому) 27 октября.

      Почему в Египте ввели чрезвычайное положение?

      В апреле 2017 в египетских городах Танта и Александрия состоялись страшные теракты в храмах. Тогда в результате взрыва во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья погибли более 40 человек. После этого власти Египта ввели чрезвычайное положение и регулярно его продолжали.

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      Юрист Евгения Захарченко ранее в комментарии 24 каналу рассказала, что самое главное – туристу во время введения ЧП в чужой стране необходимо оставаться в отеле, не ходить в людные места, на рынки и тому подобное.

      Прерывать отпуск вряд ли целесообразно, так как результатом введения режима ЧП является усиление внимания правоохранительных органов к подозрительным лицам, увеличение количества проверок, патрулирование, ограничение свободы движения, пояснила юрист.

      Более о чрезвычайном положении в Египте – читайте в материале 24 канала

      blog_ava
      У самолета отказал двигатель в небе над Днепром
      26 октября
      840
      Автор: Северин Трач
      Теги: Теракт Чрезвычайное положение Отдых Египет
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