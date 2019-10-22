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      Пустили "Стрелу дружбы": российских военных из оккупированного Крыма отправляют в Египет

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      Египет и Россия проведут совместные учения по противовоздушной обороне
      Египет и Россия проведут совместные учения по противовоздушной обороне / Иллюстративное фото

      Именно там пройдут первые совместные учения России и Египта по противовоздушной обороне. Во время них египетские и российские военные из аннексированного Крыма будут применять комплексы ближнего действия и средней дальности.

      Военные учения России и Египта имеют довольно странное название – "Стрела Дружбы-2019". Они будут проходить с 26 октября по 7 ноября в Египте. Об этом сообщает проект "Крым. Реалии".

      Актуально: Сколько россиян переселили в Крым за время оккупации

      Кроме крымских оккупантов, на маневры направят военных из Волгоградской области, Краснодарского края и Северной Осетии.

      Учения будут проходить в три этапа, а в конце российские и египетские военные отработают отражение удара воздушного противника подразделениями ПВО.

      Внимание! С 2014 года в армию призвали 18,9 тысячи крымчан. Официальный Киев требует от страны агрессора прекратить призыв украинцев из Крыма в свою армию.

      Что известно о российском военном присутствии в Крыму?
      Все чаще появляются фото колонн с военной техникой России, которая направляется в оккупированный Крым или же мигрирует из одного населенного пункта полуострова к другому. Сейчас в оккупированном Крыму находится более 30 тысяч российских военнослужащих. При этом за период оккупации значительно увеличили количество ракетных противокорабельных комплексов, подводных лодок, оснащенных ракетными системами "Калибр" и боевой авиации.

      Российские оккупанты даже переоборудовали аэропорт "Бельбек" для собственных военных нужд. В Крым за последние полгода также перебросили несколько истребителей и вертолетов Ми-8 для нужд Росгвардии.

      Читайте также: Российские ракеты в Крыму могут попасть в цели на территории Евросоюза, – представитель президента

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Египет
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