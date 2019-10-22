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      Пустили "Стрілу дружби": російських військових з окупованого Криму відправляють до Єгипту

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      Єгипет і Росія проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони
      Єгипет і Росія проведуть спільні навчання з протиповітряної оборони / Ілюстративне фото

      Саме там пройдуть перші спільні навчання Росії та Єгипту з протиповітряної оборони. Під час них єгипетські та російські військові з анексованого Криму будуть застосовувати комплекси ближньої дії та середньої дальності.

      Військові навчання Росії та Єгипту мають доволі дивну назву – "Стріла Дружби-2019". Вони проходитимуть з 26 жовтня по 7 листопада у Єгипті. Про це інформує проєкт "Крим. Реалії".

      Актуально: Скільки росіян переселили до Криму за час окупації

      Окрім кримських окупантів, на маневри направлять військових із Волгоградської області, Краснодарського краю та Північної Осетії.

      Навчання проходитимуть у три етапи, а наприкінці російські і єгипетські військові відпрацюють відбиття удару повітряного противника підрозділами ППО.

      Увага! З 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан. Офіційний Київ вимагає від країни агресора припинити призов українців з Криму до своєї армії.

      Що відомо про російську військову присутність в Криму? Все частіше з'являються фото колон із військовою технікою Росії, яка направляється до окупованого Криму або ж мігрує з одного населеного пункту півострова до іншого. Наразі в окупованому Криму перебувають понад 30 тисяч російських військовослужбовців. При цьому за період окупації значно збільшили кількість ракетних протикорабельних комплексів, підводних човнів, оснащених ракетними системами "Калібр" та бойової авіації.

      Російські окупанти навіть переобладнали аеропорт "Бельбек" для власних військових потреб. До Криму за останніх пів року також перекинули декілька винищувачів та вертольотів Мі-8 для потреб Росгвардії.

      Читайте також: Російські ракети у Криму можуть влучити в цілі на території Євросоюзу, – представник президента

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      сьогодні
      16470
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Єгипет
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