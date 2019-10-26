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      В популярній серед українців країні продовжили надзвичайний стан

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      Надзвичайний стан в Єгипті
      Надзвичайний стан в Єгипті / www.spiegel.de

      У Єгипті продовжили дію надзвичайного стану ще на три місяці. Відповідне рішення набуває чинності з 27 жовтня.

      За інформацією Еgypt Independent, відповідний документ підписав президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

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      Надзвичайний стан в туристичній країні ввели ще два з половиною роки тому. Згідно з документом, Збройним силам і Міністерству внутрішніх справ наказано "вжити необхідні заходи для протистояння загрозі тероризму, припинення його фінансування, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян".

      Указ набирає чинності по всій республіці з 01:00 за місцевим часом (02:00 за київським) 27 жовтня.

      Чому в Єгипті ввели надзвичайний стан? 

      У квітні 2017 року у єгипетських містах Танта і Олександрія відбулись страшні теракти у храмах. Тоді внаслідок вибуху під час святкових служб з нагоди Вербної неділі загинули понад 40 людей. Після цього влада Єгипту ввела надзвичайний стан і регулярно його продовжувала.

      Що треба знати і пам'ятати відпочиваючи в Єгипті? 

      Юристка Євгенія Захарченко раніше в коментарі 24 каналу розповіла, що найголовніше – туристу під час введення НС у чужій країні необхідно залишатись в готелі, не ходити в людні місця, на базари тощо. 

      Переривати відпустку навряд чи доцільно, бо результатом введення режиму НС є посилення уваги правоохоронних органів до підозрілих осіб, збільшення кількості перевірок, патрулювання, обмеження свободи руху, пояснила юрист.

      Більше про надзвичайний стан в Єгипті – читайте у матеріалі 24 каналу

      blog_ava
      Добровольці з Золотого: Зеленський віддав наказ викинути нас
      26 жовтня
      12188
      Автор: Северин Трач
      Теги: Єгипет Відпочинок Надзвичайний стан Теракт
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