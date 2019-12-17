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      В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

      18 Читати новину українською
      Украинцы смогут выбирать банк для выплаты зарплат / tvoigroshi.com.ua

      Кабмин планирует предоставить украинцам возможность самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплат. Нововведение ожидают внедрить уже в 2020 году.

      В Украине существует явление "зарплатный проект", которое является удивительным для европейских стран, заявил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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      Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки, при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы,
      – написал министр.

      Это даст возможность учитывать пожелания работников. До сих пор предприятие заключало контракт о выплате зарплаты с банком, не спрашивая мнения сотрудников.

      В правительстве ожидают, что указанное нововведение удастся внедрить уже в 2020 году. Для этого ведется совместная с Минфином и НБУ работа.

      Идея очень проста: сделать, как в Европе. Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка,
      – добавил Дубилет.

      После этого банк, который обслуживает предприятие, автоматически будет посылать деньги работникам.

      Что такое IBAN?Международный номер банковского счета. Является стандартной системой банковского счета в государствах Евросоюза. Его назначение – упрощение операций между банками разных стран. Все банки Украины в начале ноября 2019 года завершили переход на IBAN.

      В то же время Дубилет отметил, что действующее законодательство позволяет работникам выбирать банк для выплаты зарплаты. Но на практике такое право почти не реализуется из-за сложной процедуры. Чтобы проект заработал, банкам нужно будет несколько доработать свои системы.
      В планах также запуск горячей линии, куда бы украинцы могли жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.

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      сегодня
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Зарплата Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины НБУ Банки Деньги
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