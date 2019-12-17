В правительстве обещают украинцам возможность выбирать банк для выплаты зарплаты

Кабмин планирует предоставить украинцам возможность самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплат. Нововведение ожидают внедрить уже в 2020 году.

В Украине существует явление "зарплатный проект", которое является удивительным для европейских стран, заявил в фейсбуке министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки, при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы,

– написал министр.

Это даст возможность учитывать пожелания работников. До сих пор предприятие заключало контракт о выплате зарплаты с банком, не спрашивая мнения сотрудников.

В правительстве ожидают, что указанное нововведение удастся внедрить уже в 2020 году. Для этого ведется совместная с Минфином и НБУ работа.

Идея очень проста: сделать, как в Европе. Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка,

– добавил Дубилет.

После этого банк, который обслуживает предприятие, автоматически будет посылать деньги работникам.

Что такое IBAN?Международный номер банковского счета. Является стандартной системой банковского счета в государствах Евросоюза. Его назначение – упрощение операций между банками разных стран. Все банки Украины в начале ноября 2019 года завершили переход на IBAN.

В то же время Дубилет отметил, что действующее законодательство позволяет работникам выбирать банк для выплаты зарплаты. Но на практике такое право почти не реализуется из-за сложной процедуры. Чтобы проект заработал, банкам нужно будет несколько доработать свои системы.

В планах также запуск горячей линии, куда бы украинцы могли жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка.