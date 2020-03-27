В правительстве заверили, что особому статусу Донбасса не место в Конституции Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что пункта об особом статусе Донбасса никогда не будет в Конституции Украины. Кроме того, он заверил, что Украина даже не ведет таких переговоров в Минске.

Россия в минском процессе при каждой встрече пытается поднять этот вопрос, рассказал Алексей Резников в интервью "РБК-Украина".

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По его словам, россияне каждое заседание спрашивают, включит ли Украина особый статус в свою Конституцию, а украинские представители уверяют, что такого никогда не будет.

Каждый раз им рекомендую поднять их же личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Более того, президент Зеленский это даже в Париже сказал,

– рассказал министр.

Он отмечает, что россияне всегда улыбаются, поскольку знают, что именно этот ответ прозвучит снова. Но при этом задают вопросы на каждой встрече в Минске.

Кроме того, Россия постоянно пытается изменить собственный статус в этих переговорах, а российско-украинскую войну перевести в разряд "гражданской".

"Россия играет в игру "мы тут вообще посредники". Мы это всегда вычеркиваем и рекомендуем прочитать январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", – рассказал Алексей Резников.

Что известно об идее особого статуса для Донбасса?Этого Россия требует с самого начала ведения боевых действий против Украины. Многие эксперты даже называют инициативу конечной целью самой войны – "впихнуть" Украине ее же территории с особым статусом и своими ставленниками, чтобы через них контролировать политику всей страны.



К слову, то, что эта инициатива постоянно обсуждается в Минске, подтверждает нейтральная сторона – ОБСЕ. Например, в итоге последних переговоров особый статус для Донбасса является одной из тем обсуждения наряду с выплатой пенсий на оккупированном Донбассе или консультативным советом.