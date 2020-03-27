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      В уряді запевнили, що особливому статусу Донбасу не місце у Конституції України

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      Особливого статусу Донбасу ніколи не буде у Конституції України, – Резніков / radiosvoboda.org

      Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, пункту про особливий статус Донбасу ніколи не буде у Конституції України. Крім того, він запевнив, що Україна навіть не веде таких перемовин у Мінську.

      Росія у мінському процесі під час кожної зустрічі намагається підняти це питання, розповів Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      За його словами, росіяни кожного засідання запитують, чи включить Україна особливий статус у свою Конституцію, а українські представники запевняють, що такого ніколи не буде.

      Кожен раз їм рекомендую підняти їхні ж особисті нотатки з минулих зустрічей з нашим однозначно негативною відповіддю на це питання. Ба більше, президент Зеленський це навіть у Парижі сказав,
      – розповів міністр.

      Він зазначає, що росіяни завжди посміхаються, оскільки знають, що саме ця відповідь пролунає знову. Та при цьому задають питання на кожній зустрічі у Мінську.

      Крім того, Росія постійно намагається змінити власний статус у цих переговорах, а російсько-українську війну перевести до розряду "громадянської".

      "Росія грає у гру "ми тут взагалі посередники". Ми це завжди викреслюємо і рекомендуємо прочитати січневу резолюцію ПАРЄ, де Росія в черговий раз визнана учасником Мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України", – розповів Олексій Резніков.

      Що відомо про ідею особливого статусу для Донбасу?Цього Росія вимагає від самого початку ведення бойових дій проти України. Багато експертів навіть називають ініціативу кінцевою метою самої війни – "впихнути" Україні її ж території з особливим статусом і своїми ставлениками, щоб через них контролювати політику усієї країни.

      До слова, те, що ця ініціатива постійно обговорюється у Мінську, підтверджує нейтральна сторона – ОБСЄ. Наприклад, у підсумку останніх переговорів особливий статус для Донбасу є однією з тем обговорення, поряд з виплат пенсій на окупованому Донбасі чи консультативною радою.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Конституція Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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