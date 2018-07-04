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В Раде хотят усилить ответственность водителей за пьяные ДТП

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Нетрезвое вождение
Нетрезвое вождение / 24 Канал

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для нетрезвых водителей, которые сбили человека.

За соответствующий законопроект №7064 в среду проголосовали 240 депутатов.

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"Целью законопроекта является усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств", – отмечают авторы в пояснительной записке.

Нарушителей предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением водительских прав на 10 лет.

Также предусмотрена уголовная ответственность для водителей, которых лишили прав за нетрезвое вождение, и которые ослушались запрета на управление. Таких авторы проекта хотят наказывать лишением свободы на 5 лет и пожизненно забирать у них права.

Сейчас статья 286 УК предусматривает наказание отдельно за нетрезвое вождение.

Теги: Законодательство Новости политики Новости Украины Верховная Рада Алкоголь Законопроект Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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