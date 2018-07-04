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У Раді хочуть посилити відповідальність водіїв за п'яні ДТП

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Нетверезе водіння
Нетверезе водіння / 24 Канал

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який передбачає посилення покарання для нетверезих водіїв, які збили людину.

За відповідний законопроект №7064 у середу проголосували 240 депутатів.

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"Метою законопроекту є посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів", – наголошують автори у пояснювальній записці.

Порушників пропонується карати позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з позбавленням водійських прав на 10 років.

Також передбачена кримінальна відповідальність для водіїв, яких позбавили прав за нетверезе водіння, та які ослухались заборони на керування. Таких автори проекту хочуть карати позбавленням волі на 5 років та пожиттєво забирати в них права.

Нині стаття 286 КК не передбачає покарання окремо за нетверезе водіння.

Теги: Новини України Новини політики Законопроект Законодавство Верховна Рада Аварії та ДТП Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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