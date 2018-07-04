У Верховній Раді прийняли важливий законопроект про зовнішню рекламу

Верховна Рада України заборонила розміщення реклами на опорних і інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення.

За прийняття законопроекту № 3454 про внесення змін до закону України Про рекламу проголосували 226 народних депутатів.

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Закон забороняє розміщення реклами або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (в тому числі опорах) зовнішнього освітлення.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що "має обмежити тотальне панування в міському просторі рекламоносіїв, яке призвело до тотального забруднення наших вулиць і площ, і має сприяти збереженню автентичності та просторовій композиції об'єктів культурної спадщини та архітектурних ансамблів, поліпшити ситуацію в сфері безпеки дорожнього руху".

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України проголосували за прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".