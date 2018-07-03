Верховна Рада відхилила закон про соціальну рекламу за участю військових

Для прийняття закону потрібно 226 голосів депутатів, та голосування показало тільки 178 "за". Пропозиція відправити законопроект у комітет для доопрацювання також не набрала голосів.

Наразі вирішення даного питання зависло у невизначеному стані.

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У відхиленому законопроекті за номером 7360 йшлося про розміщення соціальної реклами із зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.



Приклад соціальної реклами за участю військових

Закон, у разі вступу в дію, міг зобов'язати структури, які поширюють рекламу, незалежно від форм власності, розміщувати соціальну рекламу певного змісту. А саме – у вигляді зображень учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, які за участь в бойових діях отримали звання Герой України, Ордени України чи Медалі України, волонтерів, загиблих учасників антитерористичної операції.

Межа зобов'язання визначалась у 2% від загальної площі рекламних поверхонь зовнішньої реклами, на використання яких та чи інша структура має відповідний дозвіл. При чому, на період розміщення такої реклами даний господарчий суб'єкт звільняється від оплати за користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній або державній власності. На таких площах соціальна реклама розміщалась би безкоштовно.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України проголосували за прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".