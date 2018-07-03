Верховная Рада отклонила закон о социальной рекламе с участием военных

Для принятия закона нужно 226 голосов депутатов, но голосование показало только 178 "за". Предложение отправить законопроект в комитет для доработки также не набрало голосов.

Сейчас решение данного вопроса зависло в неопределенном состоянии.

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В отклоненном законопроекте за номером 7360 речь шла о размещении социальной рекламы с изображением участников боевых действий, волонтеров и других лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Пример социальной рекламы с участием военных

Закон, в случае вступления в действие, мог обязать структуры, которые распространяют рекламу, независимо от форм собственности, размещать социальную рекламу определенного содержания. А именно – в виде изображений участников боевых действий, лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, и лиц, которые за участие в боевых действиях получили звания Герой Украины, Ордена Украины или Медали Украины, волонтеров, погибших участников антитеррористической операции.

Предел обязательства определялся в 2% от общей площади рекламных поверхностей наружной рекламы, на использование которых та или иная структура имеет соответствующее разрешение. Причем на период размещения такой рекламы данный хозяйственный субъект освобождается от оплаты за пользование местом расположения рекламных средств, находящимся в коммунальной или государственной собственности. На таких площадях социальная реклама размещалась бы бесплатно.

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".