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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Раде проголосовали за важный социальный закон

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ВР проголосовала за усиление социальной защиты и повышение выплат тем, кто ухаживает за больными детьми
ВР проголосовала за усиление социальной защиты и повышение выплат тем, кто ухаживает за больными детьми / Соцсети

Депутаты Верховной Рады во втором чтении поддержали законопроект №8294 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми".

За соответствующий документ проголосовали 275 народных депутатов.

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Так, согласно закону, сумма выплаты на помощь на воспитание больных детей составит прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность (с 1 июля это 1435 гривен).

Кроме того, в пояснительной записке указывается о предоставлении ежемесячного пособия на воспитание ребенка для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или когда ребенок получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи на надлежащее пенсионное обеспечение, государственной помощи. Правда, дети не должны быть признанными в установленном порядке детьми с инвалидностью.

Также таким лицам предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 16-летнего (18-летнего) возраста.

Закон вступит в силу с начала 2019 года.

Напомним, 3 июля депутаты Верховной Рады также поддержали законопроект об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Верховная Рада Законодательство Законопроект
Источник: 24 канал
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