У Раді проголосували за важливий соціальний закон

Депутати Верховної Ради у другому читанні підтримали законопроект №8294 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми".

За відповідний документ проголосували 275 народних депутатів.

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Так, відповідно до закону, сума виплати на допомогу на виховання хворих дітей становитиме прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність (з 1 липня це 1435 гривень).

Крім того, у пояснювальній записці зазначається про надання щомісячної допомоги на виховання дитини для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або коли дитина отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги на належне пенсійне забезпечення, державну допомогу. Щоправда, діти не мають бути визнаними в установленому порядку дітьми з інвалідністю.

Також таким особам надається відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною 16-річного (18-річного) віку.

Закон набуде чинності з початку 2019 року.

Нагадаємо, 3 липня депутати Верховної Ради також підтримали законопроект про посилення відповідальності за несплату аліментів.