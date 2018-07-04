В Верховной Раде приняли важный законопроект о внешней рекламе

Верховная Рада Украины запретила размещение рекламы на опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании наружного освещения.

За принятие законопроекта № 3454 о внесении изменений в закон Украины О рекламе проголосовали 226 народных депутатов.

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Закон запрещает размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.

В пояснительной записке к закону отмечается, что "должно ограничить тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое привело к тотальному загрязнению наших улиц и площадей, и должно способствовать сохранению подлинности и пространственной композиции объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей, улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения".

Напомним, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за принятие Закона "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".