В Раде поддержали переименование двух областей

Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Читайте также: Декоммунизация в Украине: Вятрович удивил названием города, который тормозит процесс

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Крапивницкую. Декоммунизацию не остановить", – написал он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко рассказал, что в Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.