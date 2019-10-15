В Раде принял присягу новый депутат от "Слуги народа"

Новый народный избранник от фракции "Слуга народа" Александр Копыленко принял 15 октября присягу депутата в Верховной Раде. Он пришел в парламент вместо Анны Коваленко, которая перешла работать в Офис Президента.

В начале заседания председатель ВРУ Дмитрий Разумков сказал, что Копыленко был избран в многомандатном избирательном округе и, согласно Регламенту парламента, должен вступить в должность после произнесения текста присяги.

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После этого новый парламентарий провозгласил текст присяги.

Заметим, ЦИК 5 октября признала Копыленко избранным нардепом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа" и зарегистрировала. Перед этим нардепа Анну Коваленко назначили на должность заместителя руководителя Офиса Президента и она досрочно сложила депутатские полномочия.

Кто такой Александр Копыленко?​

Доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины, вице-президент Всеукраинской федерации фри-файта.



До избрания депутатом работал директором Института законодательства Верховной Рады, заведующим кафедрой теории и истории государства и права университета "КРОК". В 1998– 2002 годах был советником председателя Верховной Рады, а в 2013-2014 годах – членом ЦИК.

Кроме того, 15 октября в Раде принес присягу на верность украинскому народу новый член ЦИК Юрий Буглак. Его кандидатуру на члена Центризбиркома подала фракция "Европейская солидарность".

Кто вошел в новый состав ЦИК?​

Президент Владимир Зеленский распустил старую ЦИК за "политическую предвзятость и недостаточную взвешенность". Рада поддержала главу государства и лишила полномочий членов ЦИК.



Верховная Рада Украины 4 октября в сформировала по квотному фракционному принципу новый состав ЦИК из списка кандидатов, накануне внесенного президентом Зеленским.



В состав ЦИК вошли 17 человек: 12 от "Слуги народа", 2 от "Оппозиционного платформы – За жизнь" и по 1 кандидату от "Батькивщины", "Европейской Солидарности" и "Голоса".