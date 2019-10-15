У Раді склав присягу новий депутат від "Слуги народу"

Новий народний обранець від фракції "Слуга народу" Олександр Копиленко склав 15 жовтня присягу депутата у Верховній Раді. Він прийшов у парламент замість Анни Коваленко, яка перейшла працювати в Офіс Президента.

На початку засідання голова ВРУ Дмитро Разумков сказав, що Копиленко був обраний у багатомандатному виборчому окрузі і, згідно з Регламентом парламенту, має вступити на посаду після проголошення тексту присяги.

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Після цього новий парламентарій проголосив текст присяги.

Зауважимо, ЦВК 5 жовтня визнала Копиленка обраним нардепом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Слуга народу" і зареєструвала. Перед цим нардепку Анну Коваленко призначили на посаду заступника керівника Офісу Президента і вона достроково склала депутатські повноваження.

Хто такий Олександр Копиленко?Доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України, віцепрезидент Всеукраїнської федерації фрі-файту.



До обрання депутатом працював директором Інституту законодавства Верховної Ради, завідувачем кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК". У 1998- 2002 роках був радником голови Верховної Ради, а в 2013-2014 роках – членом ЦВК.

Окрім того, 15 жовтня у Раді склав присягу на вірність українському народові новий член ЦВК Юрій Буглак. Його кандидатуру на члена Центрвиборчкому подала фракція "Європейська солідарність".

Хто увійшов до нового складу ЦВК? Президент Володимир Зеленський розпустив стару ЦВК через "політичну упередженість та недостатню виваженість". Рада підтримала главу держави та позбавила повноважень членів ЦВК.



Верховна Рада України 4 жовтня сформувала за квотним фракційним принципом новий склад ЦВК зі списку кандидатів, напередодні внесеного президентом Зеленським.



До складу ЦВК увійшли 17 людей: 12 від "Слуги народу", 2 від "Опозиційної платформи – За життя" і по 1 кандидату від "Батьківщини", "Європейської Солідарності" й "Голосу".