В Раде работают 50 депутатов, вместо 300 зарегистрированных: причина

Уже традиционно каждую пятницу коридоры Верховной Рады пустые, а вместо представленных 300 депутатов, работают только 50. Вероятно это связано с подготовкой парламентариев к выборам, которые должны состояться уже 21 июля.

Как отметил в прямом эфире корреспондент 24 канала, нардепы готовятся к внеочередным парламентским выборам, но не так активно, как ожидалось. Это связано с тем, что парламентарии просто не знают, состоятся ли выборы вообще.

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К слову, уже 11 июня большая палата Конституционного суда рассмотрит представление 62 депутатов, которые требуют признать роспуск Верховной Рады президентом незаконным.

Существуют причины, почему досрочные парламентские выборы могут не состояться. Это связано, во-первых, с нехваткой средств и, во-вторых, с организационными вопросами: печатью и заказом избирательных бюллетеней,

– отметила народный депутат партии "Объединение "Самопомич" Татьяна Острикова.

Однако народные избранники видят и положительные моменты, даже если досрочные выборы не состоятся. Ведь украинцы могут проследить кто из нардепов в какой команде играет. К примеру, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сложил полномочия лидера партии. Вместо этого он присоединился к партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".



Как будут проходить внеочередные выборы в Раду: инфографика 24 канала