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      У Раді працюють 50 депутатів, замість 300 зареєстрованих: причина

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      Вже традиційно щоп'ятниці коридори Верховної Ради порожні, а замість представлених 300 депутатів, працюють лише 50. Ймовірно це пов'язано з підготовкою парламентарів до виборів, які мають відбутися вже 21 липня.

      Як зазначив у прямому ефірі кореспондент 24 каналу, нардепи готуються до позачергових парламентських виборів, але не так активно, як очікувалося. Це пов'язано з тим, що парламентарі просто не знають, чи вибори взагалі відбудуться.

      Читайте також: Конституційний суд невідкладно розгляне законність розпуску Верховної Ради

      До слова, вже 11 червня велика палата Конституційного суду розгляне подання 62 депутатів, які вимагають визнати розпуск Верховної Ради президентом незаконним. 

      Існують причини, чому дострокові парламентські вибори можуть не відбутися. Це пов'язано, по-перше, з браком коштів і, по-друге, з організаційними питаннями: друк та замовлення виборчих бюлетенів,
      – зазначила народна депутатка партії "Об'єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова.

      Однак народні обранці бачать і позитивні моменти, навіть якщо дострокові вибори не відбудуться. Адже українці можуть простежити хто з нардепів у якій команді грає. До прикладу, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива склав повноваження лідера партії. Натомість він приєднався до партії "Опозиційна платформа – За життя".


      Як відбуватимуться позачергові вибори до Ради: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Конституційний суд Ілля Кива Розпуск Ради Самопоміч Законодавство
      Джерело: 24 канал
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