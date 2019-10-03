В Раде создали шесть межфракционных объединений: кто и что возглавил
В Верховной Раде народные депутаты создали шесть "территориальных" межфракционных парламентских объединений. Они связаны с географическими регионами, по которым нардепы прошли в Раду.
Об этом сообщил вицеспикер Руслан Стефанчук во время заседания парламента 3 октября.
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Какие объединения создали в Раде?
- "Винниччина" – председатель Анатолий Драбовский;
- "Одесчина – председатель Татьяна Плачкова;
- "Прикарпатье – - председатель Роман Мулик;
- "Юг Украины – председатель Артем Черноморов;
- "Буковина" – председатель Валерий Божик;
- "Парламентской платформы борьбы с туберкулезом" – председатель Лада Булах.
Ранее в парламенте создали депутатские объединения "Украинцы в мире", "Львовщина", "Тернопольская", "Друзья Ивано-Франковск", "Кировоград" и "Черниговщина".
К слову, 3 октября нардепы Верховной Рады на заседании не смогли отменить законы о "кэшбеке" и электронных чеках. Однако, парламентарии проголосовали в первом чтении за проект закона о городе Киев – столицу Украины.