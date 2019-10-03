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      В Раде создали шесть межфракционных объединений: кто и что возглавил

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      В Раде создали шесть межфракционных объединений
      В Раде создали шесть межфракционных объединений / Getty images

      В Верховной Раде народные депутаты создали шесть "территориальных" межфракционных парламентских объединений. Они связаны с географическими регионами, по которым нардепы прошли в Раду.

      Об этом сообщил вицеспикер Руслан Стефанчук во время заседания парламента 3 октября.

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      Какие объединения создали в Раде?

      • "Винниччина" – председатель Анатолий Драбовский;
      • "Одесчина –  председатель Татьяна Плачкова;
      • "Прикарпатье – - председатель Роман Мулик;
      • "Юг Украины –  председатель Артем Черноморов;
      • "Буковина" – председатель Валерий Божик;
      • "Парламентской платформы борьбы с туберкулезом" – председатель Лада Булах.

      Ранее в парламенте создали депутатские объединения "Украинцы в мире", "Львовщина", "Тернопольская", "Друзья Ивано-Франковск", "Кировоград" и "Черниговщина".

      К слову, 3 октября нардепы Верховной Рады на заседании не смогли отменить законы о "кэшбеке" и электронных чеках. Однако, парламентарии проголосовали в первом чтении за проект закона о городе Киев – столицу Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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