В Раде создали шесть межфракционных объединений: кто и что возглавил

В Верховной Раде народные депутаты создали шесть "территориальных" межфракционных парламентских объединений. Они связаны с географическими регионами, по которым нардепы прошли в Раду.

Об этом сообщил вицеспикер Руслан Стефанчук во время заседания парламента 3 октября.

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Какие объединения создали в Раде?

"Винниччина" – председатель Анатолий Драбовский;

"Одесчина – председатель Татьяна Плачкова;

"Прикарпатье – - председатель Роман Мулик;

"Юг Украины – председатель Артем Черноморов;

"Буковина" – председатель Валерий Божик;

"Парламентской платформы борьбы с туберкулезом" – председатель Лада Булах.

Ранее в парламенте создали депутатские объединения "Украинцы в мире", "Львовщина", "Тернопольская", "Друзья Ивано-Франковск", "Кировоград" и "Черниговщина".

К слову, 3 октября нардепы Верховной Рады на заседании не смогли отменить законы о "кэшбеке" и электронных чеках. Однако, парламентарии проголосовали в первом чтении за проект закона о городе Киев – столицу Украины.