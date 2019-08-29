В Раду могут пройти еще 10 кандидатов от "Слуги народа": список
Часть избранных нардепов от "Слуги народа" может перейти на новые должности в Кабмине. Некоторые из них вообще отказались от мандата. Поэтому на места "слуг народа" претендуют еще 10 их однопартийцев – в основном юристы и работники "Квартала 95".
Вероятных кандидатов в Верховную Раду, которые уволяться, проанализировало движение "ЧЕСТНО". Говорится о тех, кто баллотировался по спискам партии "Слуга народа", начиная с №129.
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Кто из "Слуги народа" еще может пройти в парламент?
- Елена Хоменко – №129 в списке партии "Слуга народа". Бывшая директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95", волонтер ОО "Лига волонтеров".
- Анатолий Остапенко – №130, директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.
- Татьяна Цыба – №131, исполнительная директор консалтингового агентства Media Masters и пресс-секретарь партии "Слуга народа". В разные периоды была пресс-секретарем в Минздраве, партиях "УКРОП", "Украинская народная партия", "Движении новых сил Михаила Саакашвили" и других политсилах и госучреждениях.
- Иван Калаур – №132, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета, преподаватель с 20-летним стажем.
- Юлия Гришина – №133, управляющая партнерша юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.
- Ольга Руденко – №134, менеджер по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95".
- Александр Копыленко – №135, доктор юридических наук, профессор, директор Института законодательства Верховной Рады. Ранее был членом Центральной избирательной комиссии и советником председателя парламента.
- Сергей Мандзий – №136, бывший депутат Хмельницкого городского совета, помощник на общественных началах нардепа из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва.
- Александр Санченко – №137, директор по правительственных отношениях и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend. Был помощником на общественных началах в нардепа из фракции "Самопомич" Алексея Скрипника в Раде 8-го созыва.
- Денис Маслов – №138, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК", директор ООО "Авин Трейд", экс-судья Днепровского райсуда Каменского на Днепропетровщине.
- Антон Швачко – №139, беспартийный и безработный. По образованию – инженер-технолог ресторанного бизнеса и маркетолог.
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Кандидаты от "Слуги народа", которые могут пройти в парламент
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