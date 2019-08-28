У Раду можуть пройти ще 10 кандидатів від "Слуги народу": список

Частина обраних нардепів від "Слуги народу" може перейти на нові посади в Кабмін. А дехто з них узагалі відмовився від мандату. Тож на місця "слуг народу" претендують ще 10 їхніх однопартійців – здебільшого правники та працівники "Кварталу 95".

Ймовірних кандидатів до Верховної Ради, які звільняться, проаналізував Рух "ЧЕСНО". Мовиться про тих, хто балотувався за списками партії "Слуга народу", починаючи з №129.

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Хто зі "Слуги народу" ще може пройти до парламенту?

Олена Хоменко – №129 у списку партії "Слуга народу". Колишня директорка з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95", волонтерка ГО "Ліга волонтерів".

– №129 у списку партії "Слуга народу". Колишня директорка з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95", волонтерка ГО "Ліга волонтерів". Анатолій Остапенко – №130, директор юридичної фірми ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

– №130, директор юридичної фірми ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях. Тетяна Циба – №131, виконавча директорка консалтингового агентства Media Masters і прес-секретарка партії "Слуга народу". У різні періоди була прес-секретаркою в МОЗ, партіях "УКРОП", "Українській народній партії", "Русі нових сил Міхеїла Саакашвілі" та інших політсилах і держустановах.

– №131, виконавча директорка консалтингового агентства Media Masters і прес-секретарка партії "Слуга народу". У різні періоди була прес-секретаркою в МОЗ, партіях "УКРОП", "Українській народній партії", "Русі нових сил Міхеїла Саакашвілі" та інших політсилах і держустановах. Іван Калаур – №132, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, викладач із 20-річним стажем.

– №132, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, викладач із 20-річним стажем. Юлія Гришина – №133, керуюча партнерка юридичної бізнес-школи CTRL.School, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

– №133, керуюча партнерка юридичної бізнес-школи CTRL.School, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка. Ольга Руденко – №134, менеджерка з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95".

– №134, менеджерка з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95". Олександр Копиленко – №135, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради. Раніше був членом Центральної виборчої комісії і радником голови парламенту.

– №135, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради. Раніше був членом Центральної виборчої комісії і радником голови парламенту. Сергій Мандзій – №136, колишній депутат Хмельницької міської ради, помічник на громадських засадах нардепа з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка у Раді 7-го скликання.

– №136, колишній депутат Хмельницької міської ради, помічник на громадських засадах нардепа з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка у Раді 7-го скликання. Олександр Санченко – №137, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Був помічником на громадських засадах у нардепа з фракції "Самопоміч" Олексія Скрипника у Раді 8-го скликання.

– №137, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Був помічником на громадських засадах у нардепа з фракції "Самопоміч" Олексія Скрипника у Раді 8-го скликання. Денис Маслов – №138, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд", екс-суддя Дніпровського райсуду Кам’янського на Дніпропетровщині.

– №138, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд", екс-суддя Дніпровського райсуду Кам’янського на Дніпропетровщині. Антон Швачко – №139, безпартійний і безробітний. За освітою – інженер-технолог ресторанного бізнесу й маркетолог.

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Кандидати від "Слуги народу", які можуть пройти до парламенту