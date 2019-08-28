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      У Раду можуть пройти ще 10 кандидатів від "Слуги народу": список

      295 Читать новость на русском
      "Слуга народу"
      "Слуга народу" / Korupciya.com

      Частина обраних нардепів від "Слуги народу" може перейти на нові посади в Кабмін. А дехто з них узагалі відмовився від мандату. Тож на місця "слуг народу" претендують ще 10 їхніх однопартійців – здебільшого правники та працівники "Кварталу 95".

      Ймовірних кандидатів до Верховної Ради, які звільняться, проаналізував Рух "ЧЕСНО". Мовиться про тих, хто балотувався за списками партії "Слуга народу", починаючи з №129.

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      Хто зі "Слуги народу" ще може пройти до парламенту?

      • Олена Хоменко – №129 у списку партії "Слуга народу". Колишня директорка з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95", волонтерка ГО "Ліга волонтерів".
      • Анатолій Остапенко – №130, директор юридичної фірми ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.
      • Тетяна Циба – №131, виконавча директорка консалтингового агентства Media Masters і прес-секретарка партії "Слуга народу". У різні періоди була прес-секретаркою в МОЗ, партіях "УКРОП", "Українській народній партії", "Русі нових сил Міхеїла Саакашвілі" та інших політсилах і держустановах.
      • Іван Калаур – №132, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, викладач із 20-річним стажем.
      • Юлія Гришина – №133, керуюча партнерка юридичної бізнес-школи CTRL.School, професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.
      • Ольга Руденко – №134, менеджерка з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95".
      • Олександр Копиленко – №135, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту законодавства Верховної Ради. Раніше був членом Центральної виборчої комісії і радником голови парламенту.
      • Сергій Мандзій – №136, колишній депутат Хмельницької міської ради, помічник на громадських засадах нардепа з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка у Раді 7-го скликання.
      • Олександр Санченко – №137, директор з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend. Був помічником на громадських засадах у нардепа з фракції "Самопоміч" Олексія Скрипника у Раді 8-го скликання.
      • Денис Маслов – №138, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання "ЛОУАТЕК", директор ТОВ "Авін Трейд", екс-суддя Дніпровського райсуду Кам’янського на Дніпропетровщині.
      • Антон Швачко – №139, безпартійний і безробітний. За освітою – інженер-технолог ресторанного бізнесу й маркетолог.

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      Слуга народу Верховна Рада
      Кандидати від "Слуги народу", які можуть пройти до парламенту

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу Верховна Рада
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