Партія "Слуга народу" провела з'їзд: про що говорили та хто давав настанови

Партія "Слуга народу" провела останню народу перед початком роботи у Верховній Раді. Поради своїм соратникам вирішив дати Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила журналістка 24 каналу.

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Місцем зустрічі обрали виставковий центр "Парковий", який розташований у кількох хвилинах ходьби від парламенту. "Слуги народу" почали з’їжджатися туди о 16 годині і слухали настанови дві години.



На з'їзді було багато журналістів / Фото 24 канал, Марія Писаренко

Як розповіли новообрані депутати, годину виступав президент Володимир Зеленський, звертався з промовою до обранців та розповідав про виклики. Це була двостороння розмова, а не виступ у типових традиціях.



Перед "слугами народу" виступав президент Зеленський

Загалом вони вже напрацювали багато законопроектів, які на думку президента та партії зроблять життя українці більш демократичним.

Виступали також Руслан Рябошапка, Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков, але потім вони поїхали до Верховної Ради. Також новообрані депутати пообіцяли завтра багато сюрпризів.

На з’їзді партії виступав й можливий майбутній прем’єр Олексій Гончарук. Проте, як можливого прем’єра його не представляли.



Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу