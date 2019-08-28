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      Партія "Слуга народу" провела з'їзд: про що говорили та хто давав настанови

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      Партія "Слуга народу" провела останню народу перед початком роботи у Верховній Раді. Поради своїм соратникам вирішив дати Президент України Володимир Зеленський.

      Про це повідомила журналістка 24 каналу.

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      Місцем зустрічі обрали виставковий центр "Парковий", який розташований у кількох хвилинах ходьби від парламенту. "Слуги народу" почали з’їжджатися туди о 16 годині і слухали настанови дві години.

      парковий слуга народу
      На з'їзді було багато журналістів / Фото 24 канал, Марія Писаренко

      Як розповіли новообрані депутати, годину виступав президент Володимир Зеленський, звертався з промовою до обранців та розповідав про виклики. Це була двостороння розмова, а не виступ у типових традиціях.

      парковий слуга народу
      Перед "слугами народу" виступав президент Зеленський

      Загалом вони вже напрацювали багато законопроектів, які на думку президента та партії зроблять життя українці більш демократичним.

      Виступали також Руслан Рябошапка, Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков, але потім вони поїхали до Верховної Ради. Також новообрані депутати пообіцяли завтра багато сюрпризів.

      На з’їзді партії виступав й можливий майбутній прем’єр Олексій Гончарук. Проте, як можливого прем’єра його не представляли.

      верховна рада слуга народу
      Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Нова Верховна Рада: хто пройшов до парламенту
      сьогодні
      22276
      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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