В "расстрельном списке 47" фигурировало имя сына Авакова, – СМИ

В первом варианте списка из 47 человек, которых планировали убить в Украине, был и сын главы МВД Украины Александр Аваков. При этом в списке, который был опубликован в масс-медиа, Александра Авакова нет, хотя список состоит из 47 имен.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, Арсен Аваков знает об этой ситуации, однако комментировать эту информацию отказался.

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После форума, который состоялся в Киеве 7 июня, министр внутренних дел заявил, что считает публикацию "списка 47" безопасной для его фигурантов, ведь российского журналиста Аркадия Бабченко охраняет спецподразделение СБУ "Альфа", еще 6 человек из списка – полиция.

Источники издания также сообщили, что СБУ планирует проверить на детекторе лжи всех, кто имел доступ к "списку 47".

Напомним, 5 июня пророссийское интернет-издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Фамилии этих людей, якобы, стали известны благодаря спецоперации после инсценировки убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.