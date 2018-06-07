У "розстрільному списку 47" фігурувало ім'я сина Авакова, – ЗМІ

У першому варіанті списку з 47 осіб, яких планували вбити в Україні, був і син глави МВС України Олександр Аваков. При цьому у списку, який був опублікований у мас-медіа, Олександра Авакова немає, хоча список складається з 47 імен.

Про це повідомляє Insider з посиланням на кілька джерел.

За інформацією видання, Арсен Аваков знає про цю ситуацію, проте коментувати цю інформацію відмовився.

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Після форуму, який відбувся у Києві 7 червня, міністр внутрішніх справ заявив, що вважає публікацію "списку 47" безпечною для його фігурантів, адже російського журналіста Аркадія Бабченка охороняє спецпідрозділ СБУ "Альфа", ще 6 осіб зі списку – поліція.

Джерела видання також повідомили, що СБУ планує перевірити на детекторі брехні всіх, хто мав доступ до "списку 47".

Нагадаємо, 5 червня проросійське інтернет-видання "Страна" оприлюднило список з 47 журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Прізвища цих людей, нібито, стали відомі завдяки спецоперації після інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.