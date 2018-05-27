В разведке обнародовали количество потерь боевиков на Донбассе

За прошедшие сутки боевики на Донбассе потеряли девять человек убитыми, еще семь пророссийских наемников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника в районе населенного пункта Желобок. Врагу нанесены потери – 4-х оккупантов уничтожено и 5-ро ранены", – говорится в заметке.



В то же время украинские военные добавляют, что в целом на протяжении прошлых суток было уничтожено девять оккупантов и еще семь пророссийских наемников получили ранения.



"Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме", – подчеркивают в ООС.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщали о четырех погибших боевиках. Понесла за прошедшие сутки потери и Украина – погибли по меньшей мере два военнослужащих Центра спецопераций "Альфа".