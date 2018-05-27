23:21
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 9°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

В разведке обнародовали количество потерь боевиков на Донбассе

409 Читати новину українською
Разведка: за прошедшие сутки 9 боевиков убиты и 7 ранены
Разведка: за прошедшие сутки 9 боевиков убиты и 7 ранены / Соцсети

За прошедшие сутки боевики на Донбассе потеряли девять человек убитыми, еще семь пророссийских наемников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Читайте также: На Донбассе ликвидировали майора армии России: опубликованы фото

"В результате адекватного ответа Объединенных сил, по данным разведки, уничтожено командно-наблюдательный пункт батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады противника в районе населенного пункта Желобок. Врагу нанесены потери – 4-х оккупантов уничтожено и 5-ро ранены", – говорится в заметке.

В то же время украинские военные добавляют, что в целом на протяжении прошлых суток было уничтожено девять оккупантов и еще семь пророссийских наемников получили ранения.

"Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме", – подчеркивают в ООС.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС сообщали о четырех погибших боевиках. Понесла за прошедшие сутки потери и Украина – погибли по меньшей мере два военнослужащих Центра спецопераций "Альфа".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук