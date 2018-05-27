У розвідці оприлюднили кількість втрат бойовиків на Донбасі

Упродовж минулої доби бойовики на Донбасі втратили дев'ять осіб убитими, ще сім проросійських найманців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

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"В результаті адекватної відповіді Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади противника в районі населеного пункту Желобок. Ворогу завдано втрати – 4-ох окупантів знищено та 5-ох поранено", – мовиться у дописі.

Водночас українські військові додають, що загалом упродовж минулої доби було знищено девять окупантів і ще сім проросійських найманців зазнали поранень.

"Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати в штатному режимі", – підкреслюють у ООС.

Нагадаємо, раніше у прес-центрі ООС повідомляли про чотирьох загиблих бойовиків. Зазнала минулої доби втрат і Україна – загинули щонайменше два військовослужбовці Центру спецоперацій "Альфа".